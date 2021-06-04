"Авиакомпания Nordwind расширяет спектр предложений по прямым перелетам из международного аэропорта Казань в Национальный аэропорт Минск и запускает регулярные прямые пассажирские перевозки из Казани в Минск", — говорится в сообщении аэропорта.

Уточняется, что с сегодняшнего дня (4 июня) стартует полетная программа авиакомпании на лайнерах Boeing 737 по следующему графику: вылеты из Казани по пятницам в 23:35 с прибытием в Минск в 2:05 следующего дня; вылеты из Минска по субботам в 3:05 с посадкой в Казани в 5:25.

Полетная программа по данному графику запланирована до октября 2021 года.