"За январь-май текущего года Крым посетили более 1 миллиона 958 тысяч туристов. Это на 53,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года", — написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте" в пятницу.

При этом турпоток в мае составил около 956 тыс. туристов, что на 60% больше, чем в 2019 году, уточнил глава Крыма.

По его данным, 65% отдыхающих прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% — авиасообщением, 5% — по железной дороге.

Как сообщалось, с января по апрель Крым посетили около 1 млн туристов — на 38,6% больше аналогичного периода 2019 года. За майские праздники полуостров принял еще 520 тыс. гостей (рост на 72%). По прогнозу властей, нынешний туристический сезон может обновить рекорд постсоветского периода. Ужесточать требования для туриндустрии из-за коронавируса в регионе не планируют.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.