Полеты будут выполняться из Москвы (с 7 июля) и Екатеринбурга (с 10 июля) по одному разу в неделю.

Регулярное авиасообщение между РФ и Кипром, закрытое в прошлом году из-за пандемии COVID-19, на данный момент не восстановлено. Из сообщения "Победы" следует, что она будет выполнять так называемые грузопассажирские рейсы, доступные только определенным категориям пассажиров. Информация об ограничениях размещена на сайте перевозчика.

"Пафос станет вторым городом Кипра, куда в этом летнем сезоне летает "Победа": еженедельные рейсы запланированы в Ларнаку из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Перми и Челябинска", — отметили в компании.