По словам Кумпилова, объем инвестиций составит 23 млрд рублей, проект создаст более 2 тыс. рабочих мест, он обещал оказать проекту всестороннюю господдержку.

Как сообщил Круковский, на курорте планируют построить трех-, четырех- и пятизвездочные гостиницы с общим номерным фондом в 2,5 тыс. номеров, длина трасс составит около 40 км с потенциальным увеличением.

Он отметил, что высокогорный рельеф Лагонаки – от 2500 до 1700 метров над уровнем моря – уникален не только для России, но и для мира, так как, в отличие от других курортов Кавказа и Альп, он очень плавный, гладкий и пологий, что подходит для семейного катания и детей.

Инвестор ожидает, что в год курорт будут посещать порядка 500 тыс. человек, однако трафик может увеличиться, если удастся создать "якорь" на юге Адыгеи – кластер, который бы стимулировал развитие всего региона.

"Если будет построен аэропорт и современная дорога, то увеличение посещаемости мы прогнозируем в два раза — от 500 тысяч до 1 млн человек в год", — сказал Круковский журналистам.

Ранее проект горнолыжного курорта "Лагонаки" считается перспективным проектом в России в сфере туризма. В 2011 году в Адыгее для более эффективного освоения территории была создана особая экономическая зона, однако реализация проекта приостановилась из-за проблем с федеральным финансированием и согласованием с ЮНЕСКО. Значительная часть плато Лагонаки внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.