"По сути, мы сегодня все свидетели рождения нового межрегионального проекта, маршрута, который создается вокруг Москвы. Начали уже работу по созданию мастер-плана Большого Золотого кольца. Выстроим грамотную для туристов логистику, создадим комфортные условия для бизнеса", — сказала Догузова после церемонии подписания соглашения.

Реализация проекта будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма на территориях Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

В состав "Большого Золотого кольца" войдут подмосковные города: Коломна, Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, Кашира, Сергиев Посад.

Список округов планируют дополнять.