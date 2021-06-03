Соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"Национальный совет по туризму Катара (QNTC) подписал соглашение с ведущим российским туроператором TUI Россия о выполнении первого в истории чартерного рейса между Москвой и Дохой с октября 2021 по май 2022 года", — говорится в сообщении пресс-службы туроператора.

По словам генерального секретаря Национального совета по туризму Катара и исполнительного директора группы компаний Qatar Airways Акбара Аль-Бакера, это взаимовыгодное соглашение не только позволит разнообразить и расширить туристическое предложение Катара на мировом рынке, но и предоставит российским путешественникам более доступные варианты путешествий.

"Катар – интересная страна, у которой есть все шансы в перспективе 2-3 лет стать новой звездой на туристическом небосклоне. Поэтому мы уже сейчас заинтересованы занять здесь свою нишу и нацелены на плотное сотрудничество с местным правительством и турбизнесом", — заявил на церемонии подписания генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.