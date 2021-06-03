Соглашение об этом подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме.

"Золотое кольцо" — это бренд, традиционно ассоциирующийся внутри страны и за рубежом с богатой историей и культурой России. А Тульская область — настоящая сокровищница русской культуры, которая не уступает в своем потенциале другим регионам. Сегодня мы говорим: "Хотите понять Россию — начните с Тулы". Уверен, соглашение позволит развить наше сотрудничество и открыть Тулу для большего числа гостей", — приводятся в сообщении слова Дюмина.

Документ в присутствии полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева подписали руководитель Ростуризма Зарина Догузова и главы Тульской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей.

"Предмет соглашения — всестороннее сотрудничество между Ростуризмом и регионами в рамках межрегионального проекта "Большое Золотое кольцо", — подчеркивается в соглашении.