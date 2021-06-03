Подписи под документом поставили президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-21) в четверг.

Соглашение, в частности, предусматривает возможность продления срока концессии (аэропорт в апреле 2010 года был передан в концессию ВВСС сроком на 30 лет — ИФ).

В рамках инвестиционного проекта предполагается расширение терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, его восстановления после существенного сокращения из-за эпидемиологической обстановки в мире, а также строительство сопутствующей инфраструктуры.

На строительство аэропортовой инфраструктуры планируется привлечь средства в объеме более 40 млрд рублей. Также стороны договорились проработать вопрос обеспечения транспортной доступности аэропорта.

Ранее в четверг о ссылкой на Беглова сообщалось, что инвестиции в рамках государственно-частного партнерства в развитие петербургского аэропорта "Пулково" в ближайшее время могут составить 40-50 млрд рублей.

О планах начать вторую очередь реконструкции "Пулково" сообщал, в частности, глава ВТБ Костин. "Мы встречались с Fraport, подумываем о второй очереди "Пулково". Думаю, что обратимся к вам в ближайшее время с тем, чтобы понять, как строить новый терминал", — говорил он Беглову в ходе ПМЭФ-2019. Необходимость строительства связана с тем, что действующий терминал "подходит к пределу своих возможностей", объяснял Костин.

Объем инвестиций ООО "Воздушные ворота северной столицы" во вторую очередь аэропорта может составить до 500 млн евро.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".