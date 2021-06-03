"Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу в июне проводить три крупных события: ПМЭФ, Евро-2020 и "Алые паруса". Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий", — сообщила пресс-служба комитета.

В ведомстве отметили, что в связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий.

В комитете подчеркивают, что все концерты обязательно состоятся.

ПМЭФ проходит в Петербурге со 2 по 5 июня. Матчи Евро-2020 состоятся 12, 16, 21 июня и 2 июля. Праздник выпускников "Алые паруса" запланирован на ночь с 25 на 26 июня.