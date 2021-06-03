"Провинция Пхукет с 1 июля будет полностью открыта для иностранных граждан, привитых от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Посетить остров можно будет спустя месяц после полной вакцинации, предоставив сертификат и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до рейса", — цитирует портал The Phuket News главу управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна.

Как сообщил руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель, Таиланд разрешил въезд только иностранным туристам, у которых прививки были сделаны препаратами, одобренными ВОЗ.

"Пока российские вакцины (включая "Sputnik V") в Таиланде не сертифицированы. Данный вопрос находится на обсуждении в соответствующих госструктурах Таиланда", — пояснил он порталу "Интерфакс-Туризм".

ВОЗ одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях шесть вакцин: американские Pfizer/BioNTech, Jannsen, Moderna, британо-шведскую AstraZeneca и ее индийский вариант Covishield, а в начале мая в список была добавлена вакцина китайской компании Sinopharm. Россия ведет переговоры с ВОЗ о внесении в список вакцины "Спутник V", но процедура одобрения пока не завершена.

Как отмечает The Phuket News, карантин иностранным гражданам с прививкой соблюдать не нужно. Однако покинуть остров и отправиться в другие провинции Таиланда они смогут только спустя 7 дней пребывания. Туристам без прививки по-прежнему нужно соблюдать двухнедельный карантин. Всем путешественникам также потребуется страховка от COVID-19 с минимальным покрытием $100 тыс. и подтверждение брони в гостинице, аккредитованной правительством для прохождения карантина.

Кроме того, иностранным гражданам потребуется виза и сертификат СОЕ, который выдается посольством или консульством Таиланда и позволяет держателю визы въехать в страну. По прибытии необходимо будет установить специальное приложение ThailandPlus, которое позволит отслеживать перемещение путешественника.

Несмотря на то, что до открытия острова остается меньше месяца, вопрос с авиасообщением все еще открыт, ведь туристы смогут прибывать только прямыми рейсами на Пхукет.

В свою очередь, дубайская авиакомпания Emirates объявила о возобновлении четырех еженедельных рейсов из Дубая на курортный остров Пхукет со 2 июля. Билеты уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании. Стоимость билета туда-обратно по базовому тарифу составит 48,6 тыс. рублей на человека.

Также заявили о готовности выполнять рейсы на Пхукет авиакомпании Qatar Airways, Singapore Airlines и другие.