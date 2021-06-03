"На площадке Петербургского международного экономического форума генеральный директор НАО "Красная Поляна" Андрей Круковский и заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель подписали соглашение о создании клубного поселка "Шале 1032" на отметке выше 1000 метров над уровнем моря", — сообщает пресс-служба курорта.

Как отметили в компании, общий объем инвестиций в проект составит 3,7 млрд рублей. Инфраструктура поселка будет состоять из 23 деревянных шале и клубного дома, расположенных на территории 11,6 га. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Фото: Курорт Красная Поляна

"Современная архитектурная концепция, органично встроенная в ландшафт в сочетании с панорамными видами гор, обеспечат статус одного из лучших в мире проектов круглогодичного отдыха в горах", — пояснили в компании.

Там считают, что первый проект деревянного домостроения в качестве отеля позволит выйти на новый уровень туристического предложения и развития осознанного комплексного подхода к инвестиционным проектам в туризме.

Курорт Красная Поляна – горный курорт развлечений, расположенный на отрогах Кавказских гор, в 30 минутах от Международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря.