"Мы рассчитываем, что по итогам года мы сможем вернуться к турпотоку "доковидного" 2019 года — 1,6 млн туристов", — сказал Владимиров в ходе интервью агентству в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в январе-мае текущего года на Ставрополье отдохнули 330 тыс. человек, в том числе в майские праздники курортный регион Кавказские Минеральные Воды посетили около 35 тыс. человек, санатории были загружены на 100%.

Губернатор добавил, что в санаториях края разработаны программы реабилитации после COVID-19. Это новое направление также поспособствует росту туристического потока, считает он.

"Также у нас активно развивается событийный туризм, ежегодно проводятся десятки крупных культурных мероприятий и фестивалей. К примеру, в 2019 года фестиваль фейерверков собрал порядка 300 тыс. гостей", — уточнил Владимиров.

По словам главы региона, за прошлый год инвесторы вложили в модернизацию санаториев края 21 млрд рублей прямых инвестиций.