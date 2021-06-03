"Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки. на карту платежной системы "Мир". Компенсация будет осуществлять за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября", — говорится в сообщении.

Как напомнил Чернышенко, родители, которые приобрели путевки до официального старта программы 25 мая, могут с 15 июня через портал госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение половины средств за оплаченную путевку.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлится до 31 августа. Размер кешбэка составляет 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.

Правительство РФ выделило на реализацию программы 5 млрд рублей. Еще 7 млрд будет выделено на кешбэк с путевок, приобретенных до старта акции. В Ростуризме ожидают, что путевками в детские лагеря с кешбэком воспользуются 357 тыс. детей.