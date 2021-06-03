"Документы могут быть и в электронном, и в печатном виде. Они нужны туристам старше 5 лет. Первое, что нужно предъявить – QR-код, который подтверждает заполнение формы PLF за 24 часа до прибытия в страну, документ доступен на русском языке на сайте правительства Греции. Второе – это свидетельство о полной вакцинации, причем с момента введения последней дозы должно пройти не менее 14 дней. Документ принимается на русском языке. Третье – отрицательный результат ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Также можно предъявить справку о перенесенной болезни с положительным результатом теста, которая может быть действительна от 2 до 9 месяцев с указанной в ней даты. Обе справки могут быть на русском языке и нужны, если нет сертификата о прививке или теста", — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Директор представительства Греческой национальной туристической организации (EOT) в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу добавил, что Греция принимает не только "Спутник V", но все три российские вакцины. И вообще все вакцины, которые существуют в мире.

"У нас не возникает вопроса, какую конкретно вакцину использовал турист. Главное, чтобы сертификат о вакцинации не был поддельным. Справки о тестировании также принимаются от всех лабораторий, государственных и частных", — сказал он.

По словам Тсоноса, по прибытии в Грецию любого иностранца, в том числе российских граждан, могут попросить сдать экспресс-тест на антигены. Тест делается бесплатно методом случайной выборки.

"Уже прибыв в Грецию, туристы могут путешествовать по всей стране на корабле, поезде или автомобиле при наличии сертификата о вакцинации или справки об отрицательном тесте. Если ничего этого нет, необходим отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее чем за 24 часа до поездки. Эти требования действуют для туристов от пяти лет", — сказал он.

Кроме того, при передвижении на кораблях туристам нужно заполнить форму о состоянии здоровья, которые выдаются командой.

"Путешествуя по стране, туристы обязаны соблюдать те же санитарные меры, которые действуют для граждан Греции. Все туристические предприятия, музеи, памятники доступны для посещения с соблюдением общих санитарных норм. Любые ограничения на количество людей в машинах, музеях, ресторанах, на пляжах не относятся к членам одной семьи. Например, на пляже по санитарным нормам под одним зонтом могут сидеть не более двух человек, но это не относится к членам одной семьи. Посещать археологические памятники, расположенные в помещении, можно группой не более, чем из трех человек, за исключением членов одной семьи", — добавил Тсонос.