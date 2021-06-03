Как сообщает пресс-служба правительства региона, стороны договорились, что инвестор за счет строительства новых рекреационных объектов позволит сделать отдых в ОЭЗ круглогодичным. Сейчас он в основном сезонный — основная доля туристов приезжает в летний период.

Регион в свою очередь поможет "Новым вершинам" при техприсоединении к объектам инженерной инфраструктуры, а также обеспечит господдержку и консультативную помощь.

Соглашение подписали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и исполнительный директор компании Кирилл Светличный на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства края, в настоящее время ведется проектирование объектов курорта.

По данным властей, компания "Новые вершины" в декабре 2020 года стала резидентом ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". На этой площадке инвестор планирует до 2026 года построить туристический комплекс.

Он будет включать в себя горнолыжные трассы общей протяженностью 20 км, оборудованные искусственным оснежением и освещением, 4 канатные дороги, 4 отеля различной категории комфорта, рассчитанные на размещение более 1 тыс. гостей.

Первый этап проекта предполагает строительство до 2025 года большей части запланированных объектов: канатной дороги, подъемников и отелей.

Ранее Ротенберг заявлял об интересе к строительству курорта на Алтае. "Есть у меня некоторые объекты в Крыму, есть в Сочи, есть некоторые объекты на Дальнем Востоке, есть объект, который рассматриваю на Алтае. То есть я двигаюсь в этом направлении, мне это нравится", — говорил Ротенберг в программе "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1" в январе 2021 года.

В сюжете гендиректор "Новых вершин" Виталий Кашников отмечал, что в Алтайском крае будет построен горнолыжный курорт общей пропускной способностью до 5,7 тыс. человек.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Новые вершины" зарегистрировано в мае 2020 года в селе Алтайское Алтайского края с основным видом деятельности "строительство жилых и нежилых зданий". Единственным ее владельцем на момент создания является Светличный. Он же возглавляет ООО "Сфера леса" в Алтайском районе Алтайского края. Последнее ООО, созданное в 2015 году, принадлежит Ротенбергу.

В апреле 2021 года "Новые вершины" перешли под прямой контроль Ротенберга.