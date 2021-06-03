"Будет построен такой же "Сочи-парк" в Ялтинском регионе. Уже определен земельный участок, сейчас идут подготовительные работы. Около 16 миллиардов рублей будет вложено", — сказал Аксенов журналистам после подписания.

Инвестора Аксенов назвал системным игроком. Планируется, что проект будет реализован в течение трех-пяти лет. Он позволит создать 1,2 тыс. рабочих мест.

По словам главы Крыма, подобного уровня парков в Крыму раньше не было.

Также Аксенов подписал соглашение с руководством ООО "Семейные курорты" о строительстве на западе полуострова курортного комплекса Alean Family Resort. "Будет реализован проект строительства в Саках курортного комплекса: гостиничные номера, досуговые места. Где-то 1,5 тысячи рабочих мест, 14 миллиардов вкладывают в Сакский регион", — уточнил он.

По информации правительства Крыма, комплекс будет включать два крупных круглогодичных объекта — пятизвездочный на 700 номеров и четырехзвездочный на 1,3 тыс. номеров. Отмечается, что оба соглашения были подписаны в присутствии президента России по видеосвязи.