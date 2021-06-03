"Греция сейчас открыта для российских туристов безо всяких ограничений. Между Москвой и Афинами летают 8 регулярных рейсов в неделю, которые выполняют "Аэрофлот" и Аegean Airlines. И один рейс компании S7 по средам Москва – Салоники. 1 июня также был запущен рейс S7 из Москвы в Ираклион (Крит) и 4 июня полетит первый рейс S7 на Родос, который также будет выполняться раз в неделю. С 17 июня компания "Уральские авиалинии" полетит в Ираклион из Екатеринбурга", — сообщил он на пресс-конференции в четверг.

По словам Эфстатиу, эпидемиологическая ситуация в Греции улучшается с каждым днем, ежедневно прививается 1% населения, и сейчас привито уже более 5 млн из 12 млн граждан.

"До конца июня 50% всего населения получат обе дозы прививки. И уже сейчас острова Крит, Родос, Кос получили значок "зеленых зон" covid free, они свободны от вируса. И я уверен, что до конца месяца остальные регионы страны тоже получат этот статус. Были поданы заявки на полетные программы со стороны обеих стран – и Греции, и России. И я надеюсь, что санитарные власти вашей страны постепенно будет разрешать такие программы. Я надеюсь, что с 20 июня будет разрешено осуществление рейсов", — сказал он.

Представитель EOT добавил, что гостиницы строго соблюдают протоколы санитарной безопасности Минздрава Греции. В этом случае они получают специальный знак Health First.

"По сравнению с прошлым годом есть одно изменение в отелях: теперь туристы могут сами брать еду на шведском столе. В остальном протоколы не изменились. Есть комнаты для изоляции заболевших, есть специальная рассадка в ресторане, ограничения на пляжах. У нас есть опыт прошлого года, когда мы приняли миллион туристов, и у нас не было никаких проблем. Думаю, их не будет и в этом году, когда мы начнем принимать российских туристов", — сказал Евстафиу.

По его словам, Греция рассчитывает принять в этом году 50% от того числа иностранных туристов, которое посетило Грецию в 2019 году – более 34 млн.

"Наша страна получила награду за кризисное урегулирование в сфере туризма после пандемии. Мы полностью гарантируем безопасное пребывание туристам. Я считаю, что Греция имеет право принимать российских туристов. Мы потеряли прошлогодний сезон и не хотели бы потерять этот сезон", — добавил он.