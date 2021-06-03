"Начиная с 3 июня заявления на Шенгенскую визу можно подать в Екатеринбурге по Ул. Карла Либкнехта, д. 22, в Казани по Ул. Галактионова, 6 3, в Самаре по Ул. Партизанская, 86. Подача заявлений в указанных визовых центрах возможна исключительно по предварительной записи", — говорится в сообщении.

Как сообщала ранее газета Diario de Sevilla, Евросоюз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, не входящих в ЕС, предполагалось, что после 20 мая Испания станет доступна для иностранных туристов из третьих стран, включая Россию.

Кроме того, Испания продвигала в ЕС инициативу о разрешении въезда путешественникам без ПЦР-теста и вакцинации из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновил прием документов на оформление шенгенских виз, однако пока туристы по ним въехать не смогут. В настоящее время продолжают действовать ограничения на въезд иностранцев, не являющихся гражданами ЕС. Авиарейсы между РФ и Испанией не выполняются.