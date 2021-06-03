Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Марий Эл Александр Евстифеев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"В рамках соглашения стороны будут работать над созданием условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта республики, усилением социально-экономической роли туризма и обеспечением доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления жителей региона", — говорится в сообщении.

Основными направлениями совместной работы станут, в частности, повышение качества туристской инфраструктуры и развитие транспортной доступности; увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли; развитие цифровых платформ для продвижения турпродуктов и брендов.

Также планируется развивать на территории республики отдельные виды туризма с учетом ресурсов и особенностей социально-экономического развития региона: этнографический, сельский, детский, лечебно-оздоровительный, водно-круизный, экологический, гастрономический.