По словам Любимова, сотрудничество между регионами будет развиваться по значительному количеству направлений.

"В числе приоритетных сфер сотрудничества с Алтайским краем — туризм. Потенциал и Рязанской области, и Алтайского края огромный. Благодаря соглашению у жителей нашей области появится больше возможностей отдохнуть в Алтайском крае, будет активизирован культурный обмен", — отметил он.

В свою очередь Томенко сказал, что, по его мнению, рязанцам будет также интересно глубже познакомиться с историей и культурой Алтайского края, его природными особенностями и санаторно-курортными возможностями.

Кроме туризма, регионы предполагают сотрудничать по самому широкому спектру направлений. В частности, по словам главы Алтайского края, есть повышенный интерес в развитии торгово-экономических связей с Рязанской областью в машиностроении, агропромышленном секторе, и готовность увеличить поставки ей гречки и других круп, а также сыра и сливочного масла.