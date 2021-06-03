Документ позволит расширить торгово-экономические связи между регионами, реализовать совместные проекты в туризме, науке и технике.

Стороны заинтересованы в том, чтобы стимулировать предпринимательскую активность, готовы оказывать содействие бизнесу в обмене предложениями с партнерами из других регионов, поиске деловых партнеров для создания прогрессивных и инновационных производств.

Особое внимание в рамках межрегионального сотрудничества уделено реализации совместных мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма, установлению деловых связей между организациями, осуществляющими туристическую деятельность.

Отмечается, что у Костромской области и Республики Карелия есть все возможности для того, что привлекать большее число туристов, организовывать совместные туристические маршруты и мероприятия.

Стороны плодотворно сотрудничают на протяжении нескольких десятков лет. Первое соглашение было подписано в 1996 году.