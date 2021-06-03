"При соблюдении всех правил наши прекрасные места культуры — это лучшее, чему можно отдать своё свободное время. Это — безопасно, это крайне полезно для взрослых и детей, и невероятно приятно. И этим надо пользоваться", — заявила Попова, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

По ее словам, за все время распространения коронавируса в России "практически нет" случаев, когда заболевший указал в качестве возможного места инфицирования театр или музей.

"При исполнении всех правил посещение театров и музеев безопасно", — сказала Попова, добавив, что это действует как в отношении взрослых, так и в отношении детей.