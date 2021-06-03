"Проверки продолжаются, информация о том, что были массовые отмены брони и перебронирования по более высоким ценам не подтвердилась. Мы читали об этом в сообщениях СМИ, но реальных жалоб к нам, ни в территориальные органы, ни в центральный аппарат не поступало. Эта информация не соответствовала действительности", — сказал Шаскольский журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы проверки будем продолжать, но нарушений антимонопольного законодательства мы не находим, как правило", — заявил он.

Глава ФАС отметил, что ценообразование на этом рынке имеет вполне рыночную природу и подвержен сезонным факторам.

"Конечно, важно заблаговременное бронирование. Так получилось, что и в этом году, и раньше было — 80% в Крыму было заблаговременно забронировано еще в феврале, марте. Естественно, на оставшиеся 20% уже в мае были подняты цены. При использовании динамического ценообразования, когда интенсивность спроса влияет на образование цены", — сказал Шаскольский.

"Причем надо сказать, что это рынок, который подвержен сезонным факторам. Как вы понимаете, и такой рост, такая динамика, всегда была, причем в этом году эта динамика намного спокойнее, чем в предыдущие годы. Такого роста как в предыдущие годы — по отношению февраля к маю, июню — мы не зафиксировали, рынок гостиниц конкурентный, там нет монополистов, которые могли бы заключать соглашение и проводить какие-то согласованные действия", — добавил он.

Как сообщалось, в конце мая ФАС, Ростуризм и Роспотребнадзор в совместном письме предупредили отельеров и туроператоров о недопустимости отмены бронирований проживания и туров в одностороннем порядке с целью их заключения по более высокой цене.

Письмо, подписанное главой ФАС России Максимом Шаскольским, главой Ростуризма Зариной Догузовой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

Как сообщалось, после запрета авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня резко вырос спрос на услуги гостиниц на Черноморском побережье России. Некоторые туристы пожаловались в Ростуризм и Роспотребнадзор на то, что отельеры отменяют их сделанные ранее бронирования с тем, чтобы затем продать номера по более высоким ценам.

Авторы письма напоминают, что каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора о реализации турпродукта в случае существенных изменений обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении. Но перечень таких изменений включает только ухудшение условий путешествия, изменение сроков, непредвиденный рост транспортных тарифов и невозможность совершения туристом поездки по независящим от него причинам. При этом односторонний отказ от исполнения договора предоставления гостиничных услуг предусмотрен только для потребителя при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

"Таким образом, хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по реализации турпродукта или гостиничные услуги, не вправе отказываться от договоров, заключенных с потребителями, с целью заключения данных видов договоров с этими же либо с другими потребителями в последующим на иных условиях, обусловленных, в частности, "новой" ценой договора", — говорится в письме.

В документе утверждается, что "односторонний отказ хозяйствующих субъектов от исполнения обязательств по уже заключенным договорам с целью их заключения на новых условиях по более высокой цене в связи с повышением потребительского спроса является нарушением законодательства РФ и влечет за собой гражданско-правовую и административную ответственность".

Также авторы документа напоминают, что, если подобная практика будет иметь место, потребители вправе обратиться в суд для защиты своих прав. В этих случаях с заявлениями в суд в защиту прав потребителей могут обратиться и территориальные органы Роспотребнадзора. Поводом для этого станут устные или письменные заявления потребителей, обращения общественных организаций, публикации в СМИ.