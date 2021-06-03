"На полях Петербургского международного экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и руководитель Ростуризма Зарина Догузова подписали соглашение о поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере. ВТБ и Ростуризм будут совместно сопровождать инвестиционные проекты, которые на конкурсной основе получат льготные кредиты в рамках новой меры поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что инвесторы смогут получить ставку по кредитам от 3 до 5% годовых на строительство новых и реконструкцию существующих отелей.

Как пояснили в пресс-службе, на льготное финансирование могут претендовать проекты по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее 3*, многофункциональных комплексов с номерным фондом, санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры. Кредитные средства будут предоставляться на срок до 15 лет в сумме от 100 млн до 35 млрд рублей.

"Льготные кредиты на создание качественной туристической инфраструктуры – совершенно новая мера, которой в российском туризме никогда раньше не было. Это значит, что государство начинает смотреть на туризм как на стратегическую отрасль экономики, а инвесторы – рассматривать индустрию гостеприимства как рынок, в которой можно выгодно и удобно вкладывать средства. Всего за счет этой меры Ростуризм планирует до 2024 года поддержать не менее 20 тыс. новых современных гостиничных номеров под российскими и международными брендами на популярных курортах", — заявила на церемонии подписания Догузова.

По словам Бортникова, кредитный портфель ВТБ в сегменте гостиничного бизнеса превышает 60 млрд рублей.

"Мы ожидаем спрос на кредиты во всех федеральных округах, но в первую очередь они будут востребованы в крупных городах и регионах с высоким туристическим потенциалом на Северо-Западе, Юге России и на Дальнем Востоке", — отметил он.

Ранее глава Ростуризма заявила, что на льготное кредитование инвесторов в объекты туристской инфраструктуры за 10 лет будет выделено 100 млрд рублей.