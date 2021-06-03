"В Павлово "Валдай" отправится утром, время в пути — два часа, стоянка продлится три часа", — говорится в сообщении.

Организаторы — компания по развитию скоростного судоходства "Водолет" — также рассматривают возможность во время стоянки выполнить прогулку по Оке на 30-40 минут без дополнительных остановок для жителей Павлова, которые хотели бы покататься на "Валдае", но не планируют поездку в Нижний Новгород.

По словам нижегородского губернатора Глеба Никитина, в конце сезона все туристические направления на "Валдаях" будут проанализированы, и исходя из этого власти будут "рассчитывать навигацию на 2022 год".

Навигация судов на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" для речных пассажирских перевозок в Нижегородской области стартовала 20 мая, первым стал рейс в Городец. Также открылись рейсы в Чкаловск.

Летом планируется запустить рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Макарьево, причал "Юг" в Нижнем Новгороде — Речной вокзал. Продолжается проработка рейсов в Дзержинск и Юрьевец.

12 июня, как ожидается, состоится первый рейс "Валдая" в Чебоксары.

Все рейсы, которые проходят по Горьковскому водохранилищу, осуществляются с учетом погодных условий и высоты волны в акватории.

В текущем году в регионе ожидают более 240 тыс. круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками.

СПК "Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) предназначено для перевозки пассажиров на реках в светлое время суток. "Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж — два человека. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки.

Для работы по организации скоростных пассажирских регулярных перевозок на СПК "Валдай-45Р" в Нижегородской области ООО "Волготранс" (Самара) в 2019 году создало компанию ООО "Водолёт" (Нижний Новгород).

Город Павлово, получивший неофициальное название Павлово-на-Оке, расположен на правом берегу реки Оки, в 79 км от Нижнего Новгорода.

Самое раннее упоминание о Павлове относится к началу второй половины XVI столетия. По одной из легенд, город был назван по имени переселенца — перевозчика Павла. Согласно другой, он получил название по имени первого посадского в остроге, так как во всех важных документах упоминался как Павлов Острог.