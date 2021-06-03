Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает в четверг пресс-служба кабинета министров.

Пятилетняя программа позволит завершить масштабную реконструкцию и модернизацию "Артека", которая началась в 2014 году.

Одним из самых крупных объектов в рамках программы — лагерь "Солнечный", который откроется в 2024 году и сможет принимать 1 тыс. школьников в смену. На территории лагеря будет построен центр инновационных образовательных технологий. С остальными лагерями "Артека" "Солнечный" соединит новая дорога.

Как отмечается в сообщении, главная цель программы модернизации "Артека" — превратить его в ведущий международный центр образовательного отдыха. "Запланирована разработка и внедрение инновационных программ обучения, создание на базе "Артека" универсальной площадки для олимпиадной подготовки детей, развитие сотрудничества с профильными кафедрами вузов. В результате общеобразовательная школа "Артека" должна войти в топ-100 рейтинга школ России", — подчеркивается в сообщении пресс-службы правительства.

В целом правительство ставит задачу превратить "Артек" к 2025 году в одну из лучших международных площадок по созданию и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей.

"Артек" был создан в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь. Постепенно он вырос в один из крупнейших комплексов детского отдыха.

С осени 2014 года в "Артеке" началась глобальная реконструкция — перестройка всех корпусов, площадок, строительство новых объектов. Сегодня уже отремонтировано девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озёрный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный".

В 2016 году школа "Артека" получила лицензию на образовательную деятельность в области дошкольного, общего и дополнительного образования. Учебные занятия в "Артеке" проходят не только за школьной партой, но и в крымских музеях и парках, на берегу моря и в ходе экскурсий по Южному берегу Крыма.