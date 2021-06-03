"Последний раз встречались с ними (с IATA — ИФ) — они называли 2021 год. То есть в мире заработает в 2021 году, и Россия сразу присоединится", — сказал Богданов в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он напомнил, что использование паспортов уже тестируется на базе нескольких авиакомпаний, включая "Аэрофлот".

"Первые рейсы (для апробирования паспортов — ИФ) — это, конечно, Лондон и Европа, вторая волна — это, наверное, Азия, Япония и дальше, я надеюсь, Северная Америка", — заключил Богданов.

В IATA Travel Pass загружаются данные о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и другая информация. Также IATA Travel Pass позволяет получить информацию о требованиях, которые нужно выполнить при поездке в ту или иную страну.