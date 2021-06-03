"Создается еще один привлекательный для туристов комплекс всесезонного тематического парка "Алания-парк" — с широким набором рекреационных, культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных услуг, который расположится в непосредственной близости от Владикавказа и, что важно, главного транспортного коридора "Север-Юг", — сказал Джанаев.

По его словам, "ожидания от этого проекта амбициозны, потому рассчитываем привлечь гостей не только со всего Кавказа, но и из всех уголков нашей страны".

"Ключевые вопросы, которые решаются с запуском подобных объектов — социальные и экономические. В случае с "Алания-парком" — это около 400 рабочих мест и более трех миллиардов рублей предполагаемых инвестиций", — сообщил Джанаев.

Он отметил, что в настоящее время для республики открываются большие перспективы в сфере туризма, потому что Северная Осетия привлекательна как с географической точки зрения, так и с инвестиционной.

"После запуска такой площадки как "Мамисон", уверен, Северная Осетия станет ключевой точкой для привлечения туристов, причем, в любое время года. Аналогов этому всесезонному туристско-рекреационному комплексу в России не будет", — добавил Джанаев.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила I этап строительства горнолыжного курорта "Мамисон". В рамках этого этапа будут построены две пассажирские канатные дороги — "Мамисон-1" и "Мамисон-2" — протяженностью около 3 тыс. 380 м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. Они пересекут грунтовую Военно-Осетинскую дорогу на высоте более восьми метров.

В комплексе также построят сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора. Кроме того, в ходе первого этапа на территории курорта построят два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс; проложат сети инженерно-технического обеспечения; установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Объем финансирования строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии составит 15,6 млрд рублей. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".