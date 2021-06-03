На кадрах медведь бежит вдоль забора по территории аэропорта. Авторы следуют за ним на машине на безопасном расстоянии. Хищник несколько раз бросался в сторону забора, пробуя его на прочность. В конце концов, он нашел прореху и скрылся в зарослях.

Прокуратура собирается выяснить, каким образом медведь оказался на закрытой территории.

"Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения ОАО "Аэропорт Магадан" воздушного законодательства в части содержания его периметрового ограждения", — говорится в сообщении.

Специалисты оценят, как авиационное предприятие соблюдает требования в области авиационной безопасности. Если прокуратура найдет нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения.