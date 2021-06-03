"По информации принимающей компании, экскурсионный автобус двигался по своей полосе с разрешенной скоростью, когда в него сзади на большой скорости врезалась легковая машина. В результате столкновения автобус перевернулся. К сожалению, в результате аварии пострадали наши туристы. Одна женщина погибла, семь человек были отправлены в госпиталь, двое от госпитализации отказались", — рассказали в пресс-службе туроператора, чьи туристы находились в автобусе.

По его данным, всего в автобусе было десять россиян, два водителя и гид.

"В данный момент семь туристов, которые сразу попали в больницу, выписаны из госпиталя и находятся в своих гостиницах. Полиция ведет расследование, выясняются обстоятельства происшествия. Наша принимающая компания оказывает пострадавшим всю необходимую помощь, гиды сопровождают туристов. Принимающая компания проинформировала посольство России о произошедшем", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, микроавтобус с российскими туристами возвращался в Хургаду после экскурсии в Каире, ДТП произошло около 18.30 в 100 км от столицы Каира. Пострадавших направили в госпиталь в Суэце. Полиция сообщила, что водитель врезавшегося в микроавтобус автомобиля превысил скорость.