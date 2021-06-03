"Мы хотим сделать наш аэропорт аэропортом европейского уровня — самым большим. Для этого, конечно, нужно вкладывать соответствующие инвестиции. В ближайшее время мы намерены вложить от 40 млрд до 50 млрд рублей совместно с нашими партнерами", — сказал Беглов на панельной сессии "Транспортный каркас экономики" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-21) в четверг.

Он напомнил, что в настоящее время идет проектирование второго терминала воздушной гавани.

Беглов подчеркнул, что городу "необходимо решить вопрос развязки М11 к аэропорту". По его словам, это даст стимул развития не только Петербургу и Ленинградской области, но и всему Северо-Западу.

О планах начать вторую очередь реконструкции "Пулково" ранее сообщал, в частности, глава ВТБ Андрей Костин. "Мы встречались с Fraport, подумываем о второй очереди "Пулково". Думаю, что обратимся к вам в ближайшее время с тем, чтобы понять, как строить новый терминал", — говорил он главе Петербурга Беглову в ходе ПМЭФ-2019. Необходимость строительства связана с тем, что действующий терминал "подходит к пределу своих возможностей", объяснял Костин.

Объем инвестиций ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, управляющая компания аэропорта "Пулково") во вторую очередь может составить до 500 млн евро.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".