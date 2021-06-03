Допуск позволит летать по этому направлению до семи раз в неделю.

Как сообщалось, правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 разрешил запустить авиасообщение с Маврикием с 10 июня.

Согласно приказу, "Аэрофлот" также получил допуск к полетам из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана) в зимнем расписании 2021-22 гг. До этого он получил допуск к полетам по этому маршруту и в летнем расписании.

Кроме того, компании достались допуски из Москвы в Тамчи (Киргизия), из Санкт-Петербурга в Гамбург (Германия), Барселону (Испания), Ош (Киргизия), Самарканд и Ташкент (Узбекистан).

Факт выдачи допуска не является основанием или решением о возобновлении полетов по тем или иным международным маршрутам, напоминает Росавиация. Воспользоваться допуском перевозчик сможет только при возобновлении авиасообщения.

Маврикий закрыт для иностранных туристов как минимум до 30 июня.