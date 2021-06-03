"Когда я говорил с Матти Ванханеном (министр финансов Финляндии — ИФ) месяц тому назад, я сообщил ему, что РЖД строит новую линию железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, и будет уходить всего два часа на поездку между двумя городами. Я предложил продолжить эту ВСМ из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Лишь 200 км в Финляндии необходимо будет построить, все остальное будет построено на российской стороне", — сказал Иванов в ходе дискуссии "Бизнес-диалог Россия-Финляндия" на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, если это сделать, экономический эффект с точки зрения развития туризма будет очень высоким.

"Например, поезд отправляется из Москвы с остановками лишь в Санкт-Петербурге, а затем в Хельсинки", — сказал Иванов.

Он отметил, что подобный проект создаст огромное преимущество для финского бизнеса.

РЖД приступила к проектированию ВСМ Москва-Петербург, его реализация может начаться в 2022 году. Сейчас на территориях прохождения будущей ВСМ проживает около 30 млн человек. По предварительным подсчетам, пассажиропоток ВСМ к 2030 году оценивается в 23,3 млн человек. Строительство ВСМ предполагается завершить в 2027 году, время в пути между Москвой и Петербургом без учета остановок составит 2 часа 15 минут.