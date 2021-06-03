"Утром 29 мая она на своей машине уехала в Свердловскую область в туристическую поездку и должна была вернуться на следующий день вечером, но пропала. Полицейские нашли ее машину, она стояла три дня возле плотины в городе Михайловск, женщины пока нет", — сказал Горелых.

По его данным, туристка взяла с собой палатку и была одета в соответствующую для похода экипировку. В магазине в Нижних Сергах трижды с ее банковской карточки осуществлялись покупки, однако пока не известно, женщина их совершала сама или нет.

"Шесть групп сотрудников полиции в разных квадратах ведут поисковые мероприятия. Также представители МВД подключили волонтеров, шесть плавсредств задействовано для прочесывания акватории реки Серга, где она могла находиться, прочесывается лесной массив. Сыщики используют для более тщательной проверки труднодоступных мест беспилотник", — добавил Горелых.

По его информации, поисково-спасательные мероприятия находятся на личном контроле у начальника областного главка Александра Мешкова. В Нижнесергинский район для активизации работы им направлена группа опытных сыщиков, а также руководство управления уголовного розыска.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР в свою очередь сообщила, что по факту пропажи женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 29 мая женщина на автомобиле прибыла в Михайловск. Затем, оставив свою машину на городской плотине, добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево. Там она пока не появилась.