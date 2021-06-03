"Для нас развитие туризма — одно из важнейших направлений. Это вопрос и бизнеса, и привлекательности региона, и изменения его имиджа. Мы сами и наши соседи знаем наши возможности, но за пределами Челябинской области, в целом по стране, рекреационные возможности Челябинской области пока не знают", — заявил Текслер.

Так, по его словам, в первую очередь будет обустраиваться инфраструктура, необходимая для удобного и комфортного отдыха с разным уровнем запросов.

"Мною поставлена задача, помимо тех площадок, где может и должно развиваться строительство отелей высокого класса, развивать также очень перспективное направление — строительство кемпингов. Тех мест, куда люди могут приехать, чтобы была возможность поставить машину, чтобы была необходимая инфраструктура — вода, туалеты, электричество и так далее. У нас в планах построить десятки таких объектов в регионе", — отметил губернатор.

Также, по его словам, в этом году начнется обустройство вдоль маршрутов сплавов по реке Ай, которые пользуются большой популярностью у туристов.

"Есть точка стартов неблагоустроенная. Ну, соответственно, нет никакой инфраструктуры и вдоль маршрута, чтобы можно было выйти, отдохнуть. В этом направлении активно работаем", — сообщил глава области.

Кроме того, в этом году будет готов проект дороги к новому национальному парку "Зигальга", и строится еще одна дорога к национальному парку "Таганай".

"К основной усадьбе подъезд есть, а вот к Черной скале была гравийная дорога. Сейчас мы ее делаем, с пешеходными дорожками, и чтобы можно было нормально подъехать. Кстати, по дороге там есть площадка, которую мы будем развивать, это бывшая воинская часть. Сейчас готовим эту площадку, чтобы предложить (инвесторам — ИФ) построит там отель. Хорошее место, будем надеяться, что этот проект мы тоже реализуем", — добавил Текслер.

Также, по его сведениям, будет реализован ряд проектов в сфере зимнего туризма. В частности, на "Солнечной долине" (горнолыжный курорт возле Миасса — ИФ) летом этого года будет построена дополнительная трасса и появятся дополнительные гостиничные места.