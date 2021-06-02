"Авиакомпания из Турции не смогла согласовать с российской стороной вылет нерегулярного рейса из Стамбула в Москву 2 июня. Поэтому рейс был отменен. Пассажиры находятся в аэропорту. Обратный рейс из "Домодедово" в Стамбул также был отменен. Однако пассажирам вернули багаж, и они разъехались по домам", — сказал источник.

Он напомнил, что так называемая "вывозная программа", начатая после ограничения авиасообщения с Турцией, завершилась 1 июня, однако один из турецких перевозчиков продолжил продавать билеты на последующие даты. После завершения вывозной программы между странами сохраняются лишь рейсы в Стамбул, которые выполняются дважды в неделю.

По данным онлайн-табло аэропорта, 2 июня был отменен рейс из Стамбула авиакомпании Pegasus Airlines.

В пресс-службе аэропорта "Домодедово" "Интерфаксу" сообщили, что вопрос согласования рейсов — прерогатива авиационных властей двух стран, а не аэропорта.

"Получение разрешения на выполнение полетов — вопрос взаимодействия авиакомпании и авиационных властей. Аэропорт не принимает участия в этом процессе. "Домодедово" обслуживает рейсы в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.