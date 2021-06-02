«В результате столкновения микроавтобуса туристической компании с автомобилем на трассе Катамея-Сохна погибла россиянка, 11 человек получили ранения, из них семь россиян и четыре египтянина»,- пишет издание.

Как отмечает портал, пострадавшие были доставлены в Суэцкую больницу общего профиля, некоторым из них предстоит операция.

Посольство России в Египте подтвердило информацию о гибели россиянки.

"При возвращении в Хургаду с экскурсионного тура в Каире автобус, в котором находились 10 граждан России, попал в ДТП около 18:30 по местному времени. По имеющейся информации, в результате аварии погибла россиянка и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины. В настоящее время им оказывается медицинская помощь в медучреждениях г. Суэц", — говорится в сообщении дипмиссии.

По данным российских дипломатов, несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде.

Как сообщает портал Masrawy со ссылкой на прибывших на место происшествия сотрудников полиции, водитель врезавшегося в микроавтобус с туристами автомобиля превысил скорость.