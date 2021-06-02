Допуски по этим направлениям из разных городов РФ запрашивали ряд авиакомпаний, включая "Россию", S7, "Уральские авиалинии", "Якутию", Royal Flight, AZUR air.

Рейсы в курортные города Египта были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа", которым туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Сейчас выполняются только рейсы из городов России в Каир.

В апреле этого года президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси договорились о восстановлении полетов. Решение о дате открытия и количестве рейсов на египетские курорты будет принято во второй половине мая, сообщал правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.