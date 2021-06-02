Согласно постановлению суда, размещенному в Facebook основателем и управляющим группы отелей «Русские сезоны» Владимиром Масютиным, уголовное дело было возбуждено 28 мая 2021 года по статье 201 ч.2 УК РФ, после чего следователь объявил Дмитрия Богданова в федеральный розыск. Как сообщил Масютин, 30 мая гендиректора санатория задержали по пути из Ялты в Сочи и поместили в СИЗО города Сочи.

Дмитрий Богданов и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал.

«В судебном заседании следователь и прокурор поддержали ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, указали, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и суда», — говорится в постановлении.

В документе отмечается, что подозрения по злоупотреблению полномочиями подтверждаются «протоколами следственных действий, а также иными материалами уголовного дела».

Как сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, Дмитрий Богданов занимает пост руководителя комиссии РСТ по санаторно-курортной деятельности, активно занимается общественной работой и хорошо известен среди профессионалов турбизнеа. «Мы разместили на change.org петицию, в которой представители туротрасли просят изменить директору санатория меру пресечения на домашний арест», — сказала она.

Параллельно коллеги Богданова начали сбор подписей под коллективным обращением к Алексею Шипилову, председателю Краснодарского краевого суда, где будет обжалован приговор. В документе отмечается, что Богданов болен диабетом и нуждается в инсулине.

«Известие вызвало большой общественный резонанс, так как Дмитрий Владимирович уже 10 лет возглавляет санаторий и обладает огромным количеством наград и благодарностей как от администрации города Сочи, так и от других государственных и негосударственных организаций. Просим на период следствия по делу избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — говорится в коллективном обращении.

Санаторий «Знание» в Сочи – один из самых популярных на юге России. В отзывах на сервисах бронирования пользователи отмечают собственный песчаный пляж и качественное питание.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СКК «Знание» зарегистрировано в 2002 году в Сочи. Учредителем является Общероссийская общественная организация — Общество «Знание» России. Согласно выписке из ЕГРЮЛ организация находится в стадии ликвидации.