Сегодня в 17:57 Минтранс ФРГ ведет переговоры с РФ о разрешениях на полеты в обход Белоруссии

БЕРЛИН. 2 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС — Министерство транспорта Германии ведет переговоры с Россией о разрешениях на полеты в обход Белоруссии, как только РФ даст разрешение компании Lufthansa, ФРГ выдаст разрешение российским авиакомпаниям, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы германского министерства.

"Федеральное министерство транспорта и немецкое посольство находятся в тесном контакте с российскими ведомствами, регулирующими авиацию. Как только Федеральное агентство воздушного транспорта РФ даст разрешение на полеты Lufthansa, будут разрешены полеты российских самолетов", — сообщила представитель ведомства.

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