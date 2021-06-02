"Федеральное министерство транспорта и немецкое посольство находятся в тесном контакте с российскими ведомствами, регулирующими авиацию. Как только Федеральное агентство воздушного транспорта РФ даст разрешение на полеты Lufthansa, будут разрешены полеты российских самолетов", — сообщила представитель ведомства.