Как пояснили в пресс-службе, всего такие клубы в летнем сезоне 2021 года будут работать в восьми отелях, которые расположены в Сочи, Геленджике, Анапе.

«Каждый клуб предлагает свою программу развлечения и образования детей, которая во многом зависит от возможностей инфраструктуры отеля. Так, мероприятия в детском клубе пансионата «Кабардинка» в одноименном поселке под Геленджиком спланированы с учетом большой и зеленой территории, здесь активно проводятся спортивные игры и соревнования. Особенной популярностью у юных гостей пользуются квесты. В клубе пансионата «Кубань» в Геленджике на специально оборудованной сцене педагоги будут организовывать детские шоу-программы», — рассказали в пресс-службе Coral Travel.

Большой песчаный пляж пансионата «Юг-Ра», расположенного недалеко от станицы Благовещенская возле Анапы, позволяет проводить занятия с детьми на берегу моря.

«Здесь педагоги предложат ребятам детскую йогу под специальным навесом и другие пляжные развлечения. В Sun Family Club отеля «Миракле» в Анапе каждый маленький гость сможет приготовить пиццу в кулинарной студии «Юные Пицайолло». В детском подогреваемом бассейне отеля «Хуторок» в Анапе педагоги клуба проведут аквааэробику, а на пляже – спортивные соревнования. В детском клубе отеля «Золотые пески» в поселке Витязево под Анапой дети примут участие в увлекательных экспериментах по естествознанию и творческих мастерских», — сообщили в Coral Travel.

Там добавили, что в крупнейшем гостиничном комплексе Сочи «Бархатные сезоны» первый в этом летнем сезоне клуб Sun Family Club открылся месяц назад , он расположен в «Спортивном» квартале этого города-отеля. Тогда же открылся клуб в семейной гостинице «Золотое руно» в поселке Витязево, где есть подогреваемый детский бассейн и мастерская песочных скульптур.

«Цены на отдых в отелях с детскими клубами стартуют от 13 197 руб. на человека – столько стоит отдых на 6 ночей в трехзвездочном отеле «Золотые пески» в Анапе на 6 ночей», — подчеркнули в пресс-службе.

Сеть детских клубов Sun Family Club началась с восемнадцати турецких гостиниц, сейчас такие клубы работают в 13 странах и 150 отелях. За 12 лет работы клубов в них провели время более миллиона детей. В штате Sun Family Club – более 350 педагогов, прошедших серьезный отбор и профессиональное обучение.