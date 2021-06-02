«Полноценной альтернативы Турции по-прежнему нет, никакие другие массовые направления не открыты. Но если в апреле-мае речь шла примерно о 500 тысячах туристов, то сейчас прибавились туры на июнь и далее. Итого 1,5 млн – то есть количество отдыхающих, которых некуда отправлять, утроилось. Вчера большинство туроператоров представили свои условия перебронирования туров в Турцию на даты после 1 июня. Реакция туристов пока непонятна, так как агентства только начали переговоры со своими клиентами», — рассказала она.

По словам Тюриной, туроператоры сейчас делают огромную работу по разработке условий переноса туров.

«Как говорят в компаниях, туристы возмущаются, негодуют, что информация оперштаба пришла так поздно. В основном им предлагают другие даты или другие направления – Мальдивы, Кубу, Египет, а также ОАЭ, Россию, Абхазию, Мексику, Хорватию. Сроки переноса предлагаются разные – на любые заезды до конца года, на осень, на зимний сезон или лето 2022 года.

«Решение об ограничениях, как подчеркивают все туроператоры, действует до 21 июня 2021 года. Однако далеко не все уверены, что после этой даты ограничения на полеты в Турцию снимут. Поэтому перенесенные туры, если выбирать снова турецкие курорты, возможно, придется опять сдвигать», — добавила Тюрина.

По ее словам, терпение некоторых туристов иссякает, так как они устали ждать отдыха. Кроме того, существует проблема повышения цен в высокий сезон.

«Туристы бронировали Турцию по акциям раннего бронирования, и сейчас стоимость тура в августе может отличаться от июньской в три-четыре раза. Люди не готовы на такие доплаты», – сообщила она.

Оперштаб по борьбе с завозом и распространением коронавируса 1 июня продлил действовавшее с 15 апреля по 1 июня ограничение на полеты в Турцию и Танзанию еще на три недели, до 21 июня. Туроператоры по-прежнему не могут организовывать чартерные программы и продавать путевки.