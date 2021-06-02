"На учете ГИМС 26 пляжей, из них на сегодняшний день допущено 15. (...) Это один пляж в Кронштадтском районе и 14 — в Курортном", — сообщил Ермаченков журналистам.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном управлении Роспотребнадзора, упомянутые пляжи готовы для отдыха граждан, так как там есть необходимое оборудование и чистый песок, однако качество воды все равно не позволяет купаться в этих водоемах. Пробы воды показали, что при ее проглатывании можно заразиться острыми кишечными, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

По словам директора Института озероведения РАН Шамиля Позднякова, плохое состояние части внутригородских водоемов Петербурга связано с усилением цветения воды и развитием сине-зеленых водорослей. В процессе жизнедеятельности и отмирания эти водоросли выделяют вредные токсины, способные вызывать у человека экзему, отравление; в мировой практике известны даже летальные исходы.

В МЧС уточняют, что часть неразрешенных мест отдыха освидетельствуют повторно. Осмотром и приемкой пляжей занимается комиссия в составе специалистов Роспотребнадзора, ГИМСа, поисково-спасательной службы Петербурга и представителей администраций районов города.

С 1 июня на одобренных городских пляжах выставлены сезонные спасательные посты. В течение сезона запланированы рейды по проверке соблюдения правил безопасности и пользования пляжами. За нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность.