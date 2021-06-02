В пресс-релизе компании сообщается, что ограничения остаются в силе "дольше, чем предполагалось". Wizz Air ожидает, что в апреле-июне сможет выполнить лишь 30% рейсов от своего обычного расписания.

Если не произойдет "ускоренной и окончательной отмены ограничений", Wizz Air прогнозирует получение чистого убытка за 12 месяцев, которые завершатся в марте следующего года. В 2023 фингоду компания рассчитывает вернуться на прибыльный уровень и работать по полному графику.

"Мы испытываем осторожный оптимизм относительно восстановления бизнеса, которое началось позднее, чем нам бы хотелось", — заявил гендиректор Wizz Air Джозеф Варади.

По словам аналитика Goodbody Марка Симпсона, прогнозы авиакомпании "реалистичны, но осторожны, учитывая текущий уровень ограничений на поездки по Европе".

По итогам 2021 фингода, завершившегося в марте, Wizz Air зафиксировала чистый убыток в размере 572,1 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 281,1 млн евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Доналоговый убыток Wizz Air составил 566,5 млн евро против доналоговой прибыли в 294,1 млн евро по итогам 2020 фингода.

Выручка авиакомпании упала на 73,2%, до 739 млн евро с 2,761 млрд евро в предыдущем фингоду.

Количество перевезенных пассажиров сократилось на 74,6% и составило 10,2 млн человек по сравнению с 40 млн человек в 2020 фингоду.

Общие операционные расходы уменьшились на 50,3%, до 1,173 млрд евро против 2,359 млрд евро годом ранее.

Котировки акций Wizz Air в ходе торгов в Лондоне в среду снижаются на 1,8%. За последние 12 месяцев капитализация авиакомпании выросла почти на 40%.