«Исходя из санитарных ограничений загрузка организаций отдыха составляет 75% от плановой. Субъекты обеспечили их в полном объеме дезинфицирующими средствами и обеспечивают своевременное тестирование персонала. Во всех лагерях предусмотрено обязательное наличие медицинского работника», — рассказал Кравцов.

Он напомнил, что 14 мая были приняты на уровне правительства обязательные требования антитеррористической защищенности детей. «Во всех лагерях будет своя система передачи тревожных сообщений для незамедлительного вызова экстренных служб. Будет проводиться осмотр зданий и территорий не реже четырех раз в сутки. Коллеги из МЧС, Росгвардии с нами всегда на связи», — сказал он.

Министр добавил, что при поддержке Минтранса на вокзалах аэропортах сложилась хорошая практика так называемых «зеленых коридоров» для организованных детских групп.

«Со своей стороны регионы провели комплексную проверку исправности автобусного парка. Проводится дополнительный инструктаж с водителями, занятыми на рейсах по перевозке детей. По всем вопросам детского отдыха родители могут получить оперативные консультации на горячих линиях, федеральной и в каждом регионе», — сообщил Кравцов.

Ранее он сообщил, что кампания организованного детского летнего отдыха в этом году охватит 6,5 млн детей, что почти на миллион больше, чем в доковидном 2019 году.