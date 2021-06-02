"Austrian Airlines исходят из того, что воздушное сообщение между Веной и Москвой снова будет проводиться нормально — так, как это было в последние дни. По детальным вопросам относительно разрешений мы просим вас обращаться к соответствующим российским службам, регулирующим воздушное сообщение", — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Обоих задержали белорусские власти.

После этого начали появляться сообщения об отмене рейсов европейских авиакомпаний в РФ из-за недостающих разрешений на полеты по измененому маршруту. Проблемы возникли и у Austrian Airlines. В частности, 27 мая был отменен рейс Вена-Москва. На 3 июня запланирован еще один рейс — он не отменен, два рейса Вена-Москва запланированы на пятницу и субботу.