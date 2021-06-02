"Все решено, все решено, все решено. Все решили, не беспокойтесь, все хорошо", — сказал он журналистам на полях ПМЭФ-2021, отвечая на вопрос, решена ли проблема с отменами рейсов.

Несколько рейсов между РФ и Германией ранее в среду отменили Lufthansa, "Аэрофлот" и S7, следует из открытых данных.

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что пока не знает, по какой причине были отменены два рейса российской авиакомпании S7, о чем ранее сообщил сам перевозчик.

"Мы пока не знаем, что произошло и по какой причине", — сказала Адебар журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

На прошлой неделе авиакомпании Air France и Austrian Airlines сообщали об отмене ряда рейсов в РФ. После ситуации с самолетом Ryanair они планировали полеты, минуя воздушное пространство Белоруссии, но не получали соответствующего разрешения от российских авиавластей. В Росавиации объясняли задержку выдачи разрешений большим числом запросов.