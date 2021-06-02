«За летние каникулы организованным отдыхом и оздоровлением будет охвачено порядка 6,5 млн детей, то есть больше, чем до эпидемии в 2019 году, когда общее количество составило 5,7 млн. С учетом кешбэка мы планируем на миллион больше в этом году», — сказал он.

«Как и всегда особое внимание уделяем детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей. Это свыше 1,5 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В том числе свыше 130 тысяч детей-сирот, более 110 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Все механизмы у регионов для особых мер поддержки в этой части имеются. И это самая приоритетная задача, которую мы ставили – поддержать качественными и доступными условиями отдыха прежде всего эти категории детей», — добавил Кравцов.

По его словам, за летний сезон более миллиона детей из северных территорий, включая Арктику, Крайний Север, смогут полноценно отдохнуть в том числе на Черноморском побережье России.

Путин на совещании заявил, что организация летнего отдыха детей – важнейшая задача для органов власти. «Конечно, министерство просвещения – профильное ведомство, которое занимается организацией детского отдыха, координацией этой работы, но прошу вас всех по своим линиям деятельности иметь в виду, что это важнейшая задача для страны в целом, всех органов власти, управления. Имею в виду и транспорт, и энергетику, и МЧС, и МВД, другие ведомства. Чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы. Разумеется, и органы власти на местах. Пожалуйста, обратите внимание на это важнейшее для всех нас направление работы на летний период", — сказал президент.