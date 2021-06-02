"На дальнейшие пассажирские полеты в Россию, запланированные на июнь, мы рассчитываем получить разрешение в ближайшее время", — сказал Огурский.

В среду Lufthansa отменила два рейса в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии. "Запланированные на сегодня, 2 июня, полеты Lufthansa в Москву (LH1444/1445/02 Франкфурт-на-Майне — Домодедово, вылет в 07.00) и Санкт-Петербург (LH1436/1437/02) отменили власти из-за недостающих разрешений. Пассажиры были проинформированы. Мы сожалеем о доставленных неудобствах", — сообщил собеседник агентства.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.