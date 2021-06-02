Он сообщил, что по поручению Владимира Путина разработан механизм компенсаций путевок тем родителям, которые приобрели путевки до старта программы 25 мая, прием заявок начинается с 15 июня на портале госуслуг и будет продолжаться до 20 октября.

«Выплаты будут осуществляется через карту «Мир» после подтверждения факта оказания услуги. Схема следующая – ребенок возвращается из лагеря и прикрепляют подтверждающие документы. Далее региональные штабы, которые созданы для координации работы с населением, сверяют информацию от детских лагерей и данные, представленные в заявлении. И Ростуризм согласовывает выплату. Размер компенсации составит 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей», — рассказал Чернышенко.

«По данным Минпросвещения, количество таких путевок, которые были проданы с 1 января по 24 марта этого года, до старта основной программы, составило более 225 тыс. И дополнительный объем финансовых средств, которые необходимы для этой программы, они подтверждены Минфином и составляют 4,5 млрд рублей», — добавил вице-премьер.

По его словам, необходимые акты правительства для реализации программы подготовлены.

«Особое внимание уделяем сбору информации от граждан, развернуто массовое информирование об условиях программы, началась промо-кампания на телевидении, радио в СМИ, сети интернет и наружная реклама. Таким образом ваше поручение об оплате всем гражданам 50% стоимости оплаченной детской путевки будет выполнено», — сказал Чернышенко.

Путин выразил надежду, что возврат денег будет сделан технически безупречно.

«Я думаю, что для людей это важно: мы сказали, что кешбэк будет осуществлен, но не оговорили, что это будет сделано только для тех, кто уже приобрел путевки. Поэтому то, что сейчас правительство сделало – это правильный шаг и надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так, как удавалось это сделать по некоторым позициям и в прошлом», — сказа он.

Чернышенко добавил, что в рамках основной программы кешбэка, которая началась с 25 мая, по итогам недели и двух дней граждане приобрели 48 тыс. путевок на сумму более 1,5 млрд рублей и возврат уже составил 670 млн рублей.